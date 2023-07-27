У центрі Кам’янського прибрали бюст Брежнєва

У місті Кам’янське Дніпропетровської області з центрального проспекту Свободи прибрали бюст радянського державного діяча, генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на активіста Сергія Петренка та міського голову Кам'янського Андрія Білоусова

Пряма мова Білоусова: "Ми перенесемо бюст Брежнєва і встановимо на території музею історії міста на алеї, щоб кожен охочий зміг прийти та вшанувати пам’ять свого земляка".

Деталі: Раніше місцева влада відкладала рішення про демонтаж то до закінчення пандемії, то до закінчення війни.

Як розповів громадський діяч Сергій Петренко, він разом із іншими активістами доклали чимало зусиль, аби прибрати пам'ятник з вулиці.

За словами Петренка, Брежнєв символізував епоху, яка намагалась знищити українців та їхню ідентичність, тому залишати пам'ятник присвячений йому – недопустимо.

"Ми дуже довго смикали і колишню владу, і цю владу в обличчі мера одного і іншого. Все ж таки зараз дотиснули – прибрали з центру, але переставили трохи нижче. Але ж він залишився. Зібрали підписи, щоб його геть з міста прибрали. Влада пішла нам на зустріч, та вирішила його біля музею поставити", – каже він.

На думку Петренка, встановлення пам'ятника біля музею теж недоречне.

"Там стоїть пам'ятний знак жертвам Голодомору, поряд – скульптура Мамая. Мабуть, між ними притиснуть генсека, більше нема де. Хотілося б щоб він взагалі зник з очей", – говорить він.

З часом на центральному проспекті Свободи замість бюста Брежнєву запропонують встановити пам’ятник на честь загиблих Героїв та Перемоги України.