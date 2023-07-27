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У центрі Кам’янського прибрали бюст Брежнєва

"Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 22:20
У центрі Кам’янського прибрали бюст Брежнєва
У Кам'янському демонтували бюст Брежнєва, фото Сергія Цонєва з сайту "Суспільне"

У місті Кам’янське Дніпропетровської області з центрального проспекту Свободи прибрали бюст радянського державного діяча, генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. 

Джерело: "Суспільне" з посиланням на активіста Сергія Петренка та міського голову Кам'янського Андрія Білоусова

Пряма мова Білоусова: "Ми перенесемо бюст Брежнєва і встановимо на території музею історії міста на алеї, щоб кожен охочий зміг прийти та вшанувати пам’ять свого земляка".

Деталі: Раніше місцева влада відкладала рішення про демонтаж то до закінчення пандемії, то до закінчення війни.

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Як розповів громадський діяч Сергій Петренко, він разом із іншими активістами доклали чимало зусиль, аби прибрати пам'ятник з вулиці.

За словами Петренка, Брежнєв символізував епоху, яка намагалась знищити українців та їхню ідентичність, тому залишати пам'ятник присвячений йому – недопустимо.

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"Ми дуже довго смикали і колишню владу, і цю владу в обличчі мера одного і іншого. Все ж таки зараз дотиснули – прибрали з центру, але переставили трохи нижче. Але ж він залишився. Зібрали підписи, щоб його геть з міста прибрали. Влада пішла нам на зустріч, та вирішила його біля музею поставити", – каже він.

На думку Петренка, встановлення пам'ятника біля музею теж недоречне.

"Там стоїть пам'ятний знак жертвам Голодомору, поряд – скульптура Мамая. Мабуть, між ними притиснуть генсека, більше нема де. Хотілося б щоб він взагалі зник з очей", – говорить він.

З часом на центральному проспекті Свободи замість бюста Брежнєву запропонують встановити пам’ятник на честь загиблих Героїв та Перемоги України.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаісторіяСРСР
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