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В центре Каменского убрали бюст Брежнева

"Украинская правда"Четверг, 27 июля 2023, 22:20
В центре Каменского убрали бюст Брежнева
В Каменском демонтировали бюст Брежнева, фото Сергея Цонева с сайта "Суспільне"

В городе Каменское Днепропетровской области с центрального проспекта Свободы убрали бюст советского государственного деятеля, генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на активиста Сергея Петренко и городского главу Каменского Андрея Белоусова

Прямая речь Белоусова: "Мы перенесем бюст Брежнева и установим на территории музея истории города на аллее, чтобы каждый желающий смог прийти и почтить память своего земляка".

Детали: Ранее местные власти откладывали решение о демонтаже то до окончания пандемии, то до окончания войны.

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Как рассказал общественный деятель Сергей Петренко, он вместе с другими активистами приложил немало усилий, чтобы убрать памятник с улицы.

По словам Петренко, Брежнев символизировал эпоху, которая пыталась уничтожить украинцев и их идентичность, поэтому оставлять памятник, посвященный ему, – недопустимо.

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"Мы очень долго дергали и прежнюю власть, и эту власть в лице мэра одного и другого. Все-таки сейчас дожали – убрали (бюст) из центра, но переставили чуть ниже. Но ведь он остался. Собрали подписи, чтобы его из города убрали. Власть пошла нам на встречу и решила его возле музея поставить", – говорит он.

По мнению Петренко, установка памятника возле музея тоже неуместна.

"Там стоит памятный знак жертвам Голодомора, рядом – скульптура Мамая. Наверное, между ними всунут генсека, больше негде. Хотелось бы, чтобы он вообще исчез с глаз", – говорит он.

Со временем на центральном проспекте Свободы вместо бюста Брежневу предложат установить памятник в честь погибших Героев и Победы Украины.

Темы: Днепропетровская областьвойнаисторияСССР
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