США не обговорюють супровід суден з українським зерном – Білий дім

Питання супроводу суден із українським зерном у Чорному морі після виходу Росії із "зернової угоди" активно не обговорюється.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як пояснив представник Білого дому, "про введення військових кораблів у Чорне море активної дискусії зараз не ведеться".

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"Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок. – Ред.)", – зауважив Кірбі.

Він додав, що США прагнуть продовження "зернової угоди", а паралельно працюють із союзниками та партнерами, щоб "знайти інші наземні або, можливо, річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні".

Що цьому передувало:

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