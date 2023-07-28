Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США не обговорюють супровід суден з українським зерном – Білий дім

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 00:49
США не обговорюють супровід суден з українським зерном – Білий дім
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ELEVATORIST.COM

Питання супроводу суден із українським зерном у Чорному морі після виходу Росії із "зернової угоди" активно не обговорюється.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як пояснив представник Білого дому, "про введення військових кораблів у Чорне море активної дискусії зараз не ведеться".

Реклама:

"Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок. – Ред.)", – зауважив Кірбі.

Він додав, що США прагнуть продовження "зернової угоди", а паралельно працюють із союзниками та партнерами, щоб "знайти інші наземні або, можливо, річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: зерноСШАЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
зерно
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
У Єврокомісії закликали РФ продовжити "зернову ініціативу"
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: