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США не обсуждают сопровождение судов с украинским зерном – Белый дом

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 00:49
США не обсуждают сопровождение судов с украинским зерном – Белый дом
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ELEVATORIST.COM

Вопрос сопровождения судов с украинским зерном в Черном море после выхода России из "зерновой сделки" активно не обсуждается.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда"

Детали: Как пояснил представитель Белого дома, "о введении военных кораблей в Черное море активной дискуссии сейчас не ведется".

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"Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усилит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы зерно вышло (из Украины на внешний рынок. – Ред.)", – отметил Кирби.

Он добавил, что США стремятся к продолжению "зерновой сделки", а параллельно работают с союзниками и партнерами, чтобы "найти другие наземные или, возможно, речные маршруты, если какие-то будут доступны".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее участие западных государств в сопровождении судов с украинским зерном предложил бывший главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе и командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис.
  • Эту же идею поддержал политик немецкой Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер.
  • Украина вынуждена экспортировать агропродукцию по суше и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.
  • В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Темы: зерноСШАЧерное море
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