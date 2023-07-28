США не обсуждают сопровождение судов с украинским зерном – Белый дом

Вопрос сопровождения судов с украинским зерном в Черном море после выхода России из "зерновой сделки" активно не обсуждается.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда"

Детали: Как пояснил представитель Белого дома, "о введении военных кораблей в Черное море активной дискуссии сейчас не ведется".

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"Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усилит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы зерно вышло (из Украины на внешний рынок. – Ред.)", – отметил Кирби.

Он добавил, что США стремятся к продолжению "зерновой сделки", а параллельно работают с союзниками и партнерами, чтобы "найти другие наземные или, возможно, речные маршруты, если какие-то будут доступны".

Что этому предшествовало:

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