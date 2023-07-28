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Мелоні: Підтримуючи Україну, Італія захищає міжнародне право

П'ятниця, 28 липня 2023, 05:07
Мелоні: Підтримуючи Україну, Італія захищає міжнародне право
джорджа Мелоні. фото GETTY IMAGES

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявила, що Італія підтримує Україну, захищаючи таким чином міжнародне право.

Джерело: Мелоні, яку цитує PBS

Пряма мова: "Італія захищає міжнародне право, підтримуючи Київ".

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Деталі: Мелоні наголосила, що своєю відповіддю на вторгнення РФ в Україну "країни Заходу показали, що можуть покладатися одна на одну".

"Ті, хто живуть у мирі, мають бути першими прибічниками української справи", – сказала вона.

Байден подякував Мелоні та італійському народу за підтримку України.

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"Італія та США твердо підтримують Україну. Я дякую вам за дуже сильну підтримку в захисті від звірств Росії. Я дякую італійському народу. Я хочу подякувати їм за те, що вони підтримують вас і Україну. Це має велике значення", – заявив президент США.

Теми: ІталіяУкраїна
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