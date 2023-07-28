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Мелони: Поддерживая Украину, Италия защищает международное право

Пятница, 28 июля 2023, 05:07
Мелони: Поддерживая Украину, Италия защищает международное право
джорджа мелони. фото GETTY IMAGES

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что Италия поддерживает Украину, защищая таким образом международное право.

Источник: Мелони, которую цитирует PBS

Прямая речь: "Италия защищает международное право, поддерживая Киев".

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Детали: Мелони отметила, что своим ответом на вторжение РФ в Украину "страны Запада показали, что могут полагаться друг на друга".

"Те, кто живут в мире, должны быть первыми сторонниками украинского дела", – сказала она.

Байден поблагодарил Мелони и итальянский народ за поддержку Украины.

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"Италия и США твердо поддерживают Украину. Я благодарю вас за очень сильную поддержку в защите от зверств России. Я благодарю итальянский народ. Я хочу поблагодарить их за то, что они поддерживают вас и Украину. Это имеет большое значение", – заявил президент США.

Темы: ИталияУкраина
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