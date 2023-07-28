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Кремль посилив спроби представити контрнаступ України як невдалу операцію – ISW

П'ятниця, 28 липня 2023, 06:03
Кремль посилив спроби представити контрнаступ України як невдалу операцію – ISW
КРЕМЛЬ. ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Кремль та російські пропагандистські медіа загалом активізували зусилля, щоб представити український контрнаступ як невдалу операцію, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті зазначили, що президент РФ Володимир Путін заявив 27 липня, що за останні дні російські війська знищили 39 одиниць бронетехніки з 50, які українські війська використовували для інтенсивних штурмів на Запорізькому напрямку. За словами Путіна, російські війська також знищили 60% українського особового складу, який здійснював ці штурми, а також 40% українських пілотів бойової авіації в цьому районі.

Аналітики ISW наголосили, що Путін раніше заявляв, що російські війська знищили неймовірну кількість техніки під час українських контрнаступальних операцій, хоча його цифри щодо атак України в останні дні вказують на те, що він перебільшує ймовірні українські втрати.

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В інституті зауважили, що російські "воєнкори" також стверджують, що російські війська знищили десятки одиниць української бронетехніки і святкують нібито втрати як доказ того, що український контрнаступ пробуксовує.

Дослівно ISW: "Висвітлення Кремлем і російським інформаційним простором українського контрнаступу помітно порушує інструкцію Кремля, яка наказує російським ЗМІ не применшувати потенціал успішних українських контрнаступальних операцій.

Посилене зображення українського контрнаступу як невдалої операції свідчить про те, що політика Кремля щодо висвітлення війни спрямована на посилення зусиль з просування себе як ефективного керівника військових дій".

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Теми: Росіяконтрнаступ
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