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Кремль усилил попытки представить контрнаступление Украины как неудачную операцию – ISW

Пятница, 28 июля 2023, 06:03
Кремль усилил попытки представить контрнаступление Украины как неудачную операцию – ISW
КРЕМЛЬ. ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Кремль и российские пропагандистские медиа в целом активизировали усилия, чтобы представить украинское контрнаступление как неудачную операцию, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В институте отметили, что президент РФ Владимир Путин заявил 27 июля, что за последние дни российские войска уничтожили 39 единиц бронетехники из 50, которые украинские войска использовали для интенсивных штурмов на Запорожском направлении. По словам Путина, российские войска также уничтожили 60% украинского личного состава, который осуществлял эти штурмы, а также 40% украинских пилотов боевой авиации в этом районе.

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Аналитики ISW отметили, что Путин ранее заявлял, что российские войска уничтожили невероятное количество техники во время украинских контрнаступательных операций, хотя его цифры по атакам Украины в последние дни указывают на то, что он преувеличивает вероятные украинские потери.

В институте отметили, что российские "военкоры" также утверждают, что российские войска уничтожили десятки единиц украинской бронетехники и празднуют якобы потери как доказательство того, что украинское контрнаступление пробуксовывает.

Дословно ISW: "Освещение Кремлем и российским информационным пространством украинского контрнаступления заметно нарушает инструкцию Кремля, которая предписывает российским СМИ не преуменьшать потенциал успешных украинских контрнаступательных операций.

ВИДЕО ДНЯ

Усиленное изображение украинского контрнаступления как неудачной операции свидетельствует о том, что политика Кремля по освещению войны направлена на усиление усилий по продвижению себя как эффективного руководителя военных действий".

Темы: Росcияконтрнаступление
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