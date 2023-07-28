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"Слуга" Кривошеєв написав заяву про вихід з партії: не влаштовує кадрова політика

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 липня 2023, 10:45
Слуга Кривошеєв написав заяву про вихід з партії: не влаштовує кадрова політика
Ігор Кривошеєв, фото: facebook

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв написав заяву про вихід із політичної ради партії та самої партії через кадрову політику цієї політичної сили.

Джерело: Кривошеєв у Facebook

Пряма мова Кривошеєва: "У мене рішення зріло давно… Якщо формулювати в трьох словах – це кадрова політика партії. Мабуть всім відомо про скандал з нардепами Арістовим і Тищенко, та певно мало кому відомо, що ці двоє мали картбланш на прийняття партійних рішень по Закарпатській області. Дотичним закарпатцям було чудово зрозуміло, що це за люди, але на центральному рівні нам довелося чекати публічних скандалів. Вони покарані, ніби питання вичерпано. Але вони обидва – це результат кадрової політики партії. Це системна проблема".

Деталі: Депутат додав, що йому соромно, що він раніше "мовчки до цього ставився".

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Він також зазначив, що виходить з партії, щоб "підсвітити певні наявні проблеми" у кадровій політиці.

Довідково: Ігор Кривошеєв - народний депутат 9 скликання від "Слуги народу", голова Закарпатської обласної організації партії. Був довіреною особою Зеленського. У 2023 році Кривошеєва обрали членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Автор і засновник українськомовної інтелектуальної гри "Ґік Ґеймз". Учасник проекту "Ліга Сміху".

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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