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"Слуга" Кривошеев написал заявление о выходе из партии: не устраивает кадровая политика

Станислав ПогориловПятница, 28 июля 2023, 10:45
Слуга Кривошеев написал заявление о выходе из партии: не устраивает кадровая политика
Игорь Кривошеев, фото: Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев написал заявление о выходе из политического совета партии и самой партии из-за кадровой политики этой политической силы.

Источник: Кривошеев в Facebook

Прямая речь Кривошеева: "У меня решение зрело давно… Если формулировать в трех словах – это кадровая политика партии. Пожалуй, всем известно о скандале с нардепами Аристовым и Тищенко, и вероятно мало кому известно, что эти двое имели картбланш на принятие партийных решений по Закарпатской области. Касающимся закарпатцам было прекрасно понятно, что это за люди, но на центральном уровне нам пришлось ждать публичных скандалов. Они наказаны, будто вопрос исчерпан. Но они оба – это результат кадровой политики партии. Это системная проблема".

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Детали: Депутат добавил, что ему стыдно, что он раньше "молча к этому относился".

Он также отметил, что выходит из партии, чтобы "подсветить определенные проблемы" в кадровой политике.

Справка: Игорь Кривошеев  народный депутат 9 созыва от "Слуги народа", председатель Закарпатской областной организации партии. Был доверенным лицом Зеленского. В 2023 году Кривошеева избрали членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Автор и основатель украиноязычной интеллектуальной игры "Гик Геймз". Участник проекта "Лига Смеха".

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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