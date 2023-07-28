Поліцейських-перевертнів викрили у Дніпрі: йдуть обшуки й затримання
У Дніпрі викрили поліцейських, які "кришували" розбійну групу вимагачів.
Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Telegram
Пряма мова: "Саме зараз тривають обшуки в одному з райвідділень поліції Дніпра. Оголошують підозру чотирьом поліцейським: керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику за кришування злочинного угруповання та приховування злочину".
Деталі: Зазначається, що документували правоохоронців Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі спільно зі слідчими ДБР. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.
За даними слідства, у березні 2022-го група зловмисників, видаючи себе за тероборонівців, викрала в Дніпрі подружжя та катуванням змушувала виплатити викуп з подальшим сплачуванням щомісячної данини.
Сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, заявили в поліцію. Тож постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій. А там вони зіткнулися зі своїми вимагачами, яких уже затримали. Але, як вийявилося, ненадовго: зловмисники просто в коридорі "вирішували" питання з поліцейськими.
За 20 тисяч доларів катівників відпустили, а провадження навіть не реєстрували.
За словами Клименка, внутрішня безпека поліції на першому етапі розкрила розбійний напад і затримала всіх учасників банди, а зараз надала оцінку діям поліцейських у вигляді підозри.
Пряма мова: "Кожен має врешті розуміти, що переступати закон заборонено всім без винятку. Хто досі ходить по лезу ножа між злочином і відданістю присязі, довго на службі та на волі не затримається".