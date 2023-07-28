Поліцейських-перевертнів викрили у Дніпрі: йдуть обшуки й затримання

У Дніпрі викрили поліцейських, які "кришували" розбійну групу вимагачів.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова: "Саме зараз тривають обшуки в одному з райвідділень поліції Дніпра. Оголошують підозру чотирьом поліцейським: керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику за кришування злочинного угруповання та приховування злочину".

Деталі: Зазначається, що документували правоохоронців Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі спільно зі слідчими ДБР. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.

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За даними слідства, у березні 2022-го група зловмисників, видаючи себе за тероборонівців, викрала в Дніпрі подружжя та катуванням змушувала виплатити викуп з подальшим сплачуванням щомісячної данини.

Сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, заявили в поліцію. Тож постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій. А там вони зіткнулися зі своїми вимагачами, яких уже затримали. Але, як вийявилося, ненадовго: зловмисники просто в коридорі "вирішували" питання з поліцейськими.

За 20 тисяч доларів катівників відпустили, а провадження навіть не реєстрували.

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За словами Клименка, внутрішня безпека поліції на першому етапі розкрила розбійний напад і затримала всіх учасників банди, а зараз надала оцінку діям поліцейських у вигляді підозри.

Пряма мова: "Кожен має врешті розуміти, що переступати закон заборонено всім без винятку. Хто досі ходить по лезу ножа між злочином і відданістю присязі, довго на службі та на волі не затримається".