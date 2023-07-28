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Полицейских-оборотней разоблачили в Днепре: идут обыски и задержания

Валентина РоманенкоПятница, 28 июля 2023, 11:05
Полицейских-оборотней разоблачили в Днепре: идут обыски и задержания
фото ОГП

В Днепре разоблачили полицейских, которые "крышевали" разбойную группу вымогателей.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Именно сейчас продолжаются обыски в одном из райотделений полиции Днепра. Объявляют подозрение четырем полицейским: руководителю подразделения, двум заместителям и оперативнику за крышевание преступной группировки и сокрытие преступления".

Детали: Отмечается, что документировали правоохранителей Департамент внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями ГБР. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

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По данным следствия, в марте 2022-го группа злоумышленников, выдавая себя за теробороновцев, похитила в Днепре супругов и пытками заставляла выплатить выкуп с последующей уплатой ежемесячной дани.

Соседи потерпевших, которые стали свидетелями преступления, заявили в полицию. Поэтому пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий. А там они столкнулись со своими вымогателями, которых уже задержали. Но, как оказалось, ненадолго: злоумышленники просто в коридоре "решали" вопрос с полицейскими.

За 20 тысяч долларов мучителей отпустили, а производство даже не регистрировали.

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По словам Клименко, внутренняя безопасность полиции на первом этапе раскрыла разбойное нападение и задержала всех участников банды, а сейчас дала оценку действиям полицейских в виде подозрения.

Прямая речь: "Каждый должен наконец понимать, что преступать закон запрещено всем без исключения. Кто до сих пор ходит по лезвию ножа между преступлением и верностью присяге, долго на службе и на свободе не задержится".

Темы: полиция
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