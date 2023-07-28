Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полицейских-оборотней разоблачили в Днепре: идут обыски и задержания

Валентина РоманенкоПятница, 28 июля 2023, 11:05
Полицейских-оборотней разоблачили в Днепре: идут обыски и задержания
фото ОГП

В Днепре разоблачили полицейских, которые "крышевали" разбойную группу вымогателей.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Именно сейчас продолжаются обыски в одном из райотделений полиции Днепра. Объявляют подозрение четырем полицейским: руководителю подразделения, двум заместителям и оперативнику за крышевание преступной группировки и сокрытие преступления".

Реклама:

Детали: Отмечается, что документировали правоохранителей Департамент внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями ГБР. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022-го группа злоумышленников, выдавая себя за теробороновцев, похитила в Днепре супругов и пытками заставляла выплатить выкуп с последующей уплатой ежемесячной дани.

Соседи потерпевших, которые стали свидетелями преступления, заявили в полицию. Поэтому пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий. А там они столкнулись со своими вымогателями, которых уже задержали. Но, как оказалось, ненадолго: злоумышленники просто в коридоре "решали" вопрос с полицейскими.

ВИДЕО ДНЯ

За 20 тысяч долларов мучителей отпустили, а производство даже не регистрировали.

По словам Клименко, внутренняя безопасность полиции на первом этапе раскрыла разбойное нападение и задержала всех участников банды, а сейчас дала оценку действиям полицейских в виде подозрения.

Прямая речь: "Каждый должен наконец понимать, что преступать закон запрещено всем без исключения. Кто до сих пор ходит по лезвию ножа между преступлением и верностью присяге, долго на службе и на свободе не задержится".

Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
полиция
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Зеленский сделал "Маршала" генералом полиции
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: