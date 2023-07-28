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"Не віримо, що РФ не захоче повернутися": Зеленський виступив з нагоди Дня державності

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 11:20
Не віримо, що РФ не захоче повернутися: Зеленський виступив з нагоди Дня державності
Зеленський, виступ до Дня державності, скрін

Президент України Володимир Зеленський виступив з нагоди Дня української державності під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві та нагородив українських захисників.

Джерело: трансляція заходу в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Сьогодні ми відзначаємо День державності – вже вдруге в умовах повномасштабної війни. Всі прагнемо, щоб наступного року ми відзначали цей день так само у вільній столиці, але вже з перемогою.

… Більш ніж тисячолітня історія нашої державності говорить про те, що потрібно саме перемагати. Не зупинятися, а перемагати, не торгуватися, а перемагати, не покладатися на примхи долі, а перемагати і будувати таку сильну державу, щоб її потенціал та здатність себе захистити, віра наших людей у себе, зброя в руках українців та єдність усіх разом в державі гарантували збереження державності України та неповторення агресії проти нашої держави.

Ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутись не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани. Саме наша державність є нашою відповіддю на потребу в безпеці та мирі для України. Державність, яку важко захищати, але важче повернути, якщо втратиш. Вона ніколи не буває лише данністю. Вона є результатом служіння і роботи заради України.

Державність, яку хтось може сприймати лише як заробіток, гонитву за владою, своїми амбіціями, а для інших – сильних і чистих – державність стає найвищою жертвою – життям, яке наші герої віддають заради всіх нас, заради свободи України".

Деталі: На заході також були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков, очільник МВС Ігор Клименко, очільник ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО Олексій Данілов, голова Офісу президента Андрій Єрмак та інші.

Зеленський нагородив українських захисників під час заходу.

 

Виправлено: Клименка було помилково названо очільником Нацполіції.

Теми: ЗеленськийпрезидентКиївсвяткування
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