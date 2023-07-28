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"Не верим, что РФ не захочет вернуться": Зеленский выступил по случаю Дня государственности

Татьяна ЛозовенкоПятница, 28 июля 2023, 11:20
Не верим, что РФ не захочет вернуться: Зеленский выступил по случаю Дня государственности
Зеленский, выступление ко Дню государственности, скрин

Президент Украины Зеленский выступил по случаю Дня украинской государственности под стенами Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве и наградил украинских защитников.

Источник: трансляция мероприятия в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Сегодня мы отмечаем День государственности - уже второй раз в условиях полномасштабной войны. Все хотим, чтобы в следующем году мы отмечали этот день так же в свободной столице, но уже с победой.

... Более чем тысячелетняя история нашей государственности говорит о том, что нужно именно побеждать. Не останавливаться, а побеждать, не торговаться, а побеждать, не полагаться на прихоти судьбы, а побеждать и строить такое сильное государство, чтобы его потенциал и способность себя защитить, вера наших людей в себя, оружие в руках украинцев и единство всех вместе в государстве гарантировали сохранение государственности Украины и неповторение агрессии против нашего государства.

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Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, которые вынашивают подобные планы. Именно наша государственность является нашим ответом на потребность в безопасности и мире для Украины. Государственность, которую трудно защищать, но тяжелее вернуть, если потеряешь. Она никогда не бывает только данностью. Она является результатом служения и работы ради Украины.

Государственность, которую кто-то может воспринимать только как заработок или погоню за властью, своими амбициями, а для других - сильных и чистых - государственность становится высшей жертвой - жизнью, которую наши герои отдают ради всех нас, ради свободы Украины".

Детали: На мероприятии также присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, председатель Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, глава МВД Игорь Клименко, глава ГУР Кирилл Буданов, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский наградил украинских защитников во время мероприятия.

 

Исправлено: Клименко был ошибочно назван главой Нацполиции.

Темы: ЗеленскийпрезидентКиевпразднования
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