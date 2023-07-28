Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетна небезпека: в Україні на 10 хвилин оголошували масштабну повітряну тривогу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 12:27

У низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через зліт стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-22м3 у Росії, вона тривала 10 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Telegram-канал Повітряних сил, речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Дослівно: Ракетна небезпека – центр, північ, схід України!

Ворожий Ту-22м3 у Брянській області!".

Реклама:

Пряма мова Ігната: "Був він виявлений ще раніше. Коли ж він власне наближається до України, виходить у район можливого бойового пуску ракет, оголошується повітряна тривога в тих областях, куди може дістати його озброєння (ракета Х-22, можливо Х-32 )".

Оновлено: За 10 хвилин пішли відбої.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
повітряна тривога
У низці областей була загроза ракет і БпЛА
По всій Україні 2 години тривала друга за день повітряна тривога
Росіяни запустили "Кинджали" по Київщині, Хмельниччині та Кіровоградщині – ПС
Останні новини
12:43
У Польщі затримали російського шпигуна
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
Усі новини...
Реклама: