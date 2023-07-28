Ракетна небезпека: в Україні на 10 хвилин оголошували масштабну повітряну тривогу

У низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через зліт стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-22м3 у Росії, вона тривала 10 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Telegram-канал Повітряних сил, речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Дослівно: Ракетна небезпека – центр, північ, схід України!

Ворожий Ту-22м3 у Брянській області!".

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Пряма мова Ігната: "Був він виявлений ще раніше. Коли ж він власне наближається до України, виходить у район можливого бойового пуску ракет, оголошується повітряна тривога в тих областях, куди може дістати його озброєння (ракета Х-22, можливо Х-32 )".

Оновлено: За 10 хвилин пішли відбої.