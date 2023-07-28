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Ракетная опасность: в Украине на 10 минут объявляли масштабную воздушную тревогу

Валентина РоманенкоПятница, 28 июля 2023, 12:27

В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22м3 в России, она длилась 10 минут.

Источник: карта тревог, Telegram-канал Воздушных сил, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Дословно: Ракетная опасность - центр, север, восток Украины!

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Вражеский Ту-22м3 в Брянской области!".

Прямая речь Игната: "Был он обнаружен еще раньше. Когда же он собственно приближается к Украине, выходит в район возможного боевого пуска ракет, объявляется воздушная тревога в тех областях, куда может достать его вооружение (ракета Х-22, возможно Х-32)".

Обновлено: Через 10 минут пошли отбои.

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Темы: воздушная тревога
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