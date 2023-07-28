Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на рекордні майже $900 млрд

Сенат США ухвалив проєкт оборонного бюджету на наступний рік на рекордну суму $886 млрд, який включає допомогу Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters, "Голос Америки"

Деталі: Сенат, контрольований демократами, прийняв свою версію Закону про асигнування на національну оборону (NDAA) 86 голосами проти 11, за сильної підтримки як демократів, так і республіканців.

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NDAA на 2024 фінансовий рік, який санкціонує рекордні витрати у розмірі 886 мільярдів доларів, є одним з небагатьох великих законопроєктів, які Конгрес ухвалює щороку.

Документ передбачає підвищення платні військовослужбовцям на 5,2% та виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні для боротьби з російською агресією.

NDAA ухвалювався щороку з 1961 року, зазвичай за потужної двопартійної підтримки. Але цього року Палата представників, контрольована республіканцями, ухвалила свою версію законопроєкту з незначною перевагою 219 проти 210 голосів після того, як ультраправі республіканці додали поправки, що стосуються гострих соціальних питань, таких як скасування політики Пентагону про відшкодування витрат військовослужбовцям, які подорожують, щоб зробити аборт.

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Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що ультраправі положення законопроєкту Палати представників не стануть законом. Демократи контролюють лише незначну більшість у Сенаті (51-49 місць), але сенатори від обох партій заявили, що не хочуть, щоб соціальні питання стояли на шляху до прийняття оборонного законопроєкту як закону.

Сенат ухвалив десятки власних поправок, в тому числі й ті, що стосуються конкуренції з Китаєм.

"Те, що відбувається в Сенаті, різко контрастує з партійними перегонами на виснаження, які ми спостерігали в Палаті представників, де республіканці проштовхують партійне законодавство, яке має нульові шанси на прийняття", – сказав Шумер.

Цьогорічний NDAA вже незабаром повинен стати законом.

Тепер, коли і Палата представників, і Сенат ухвалили законопроєкти, члени Конгресу будуть шукати компроміс, який, своєю чергою, повинен пройти обидві палати, перш ніж його можна буде відправити до Білого дому для підписання або ветування президентом Джо Байденом.

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