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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на рекордные около $900 млрд

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 13:30
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на рекордные около $900 млрд
Фото: Getty Images

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год на рекордную сумму $886 млрд, который включает помощь Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, "Голос Америки"

Детали: Сенат, контролируемый демократами, принял свою версию Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) 86 голосами против 11, при сильной поддержке как демократов, так и республиканцев.

NDAA на 2024 финансовый год, который санкционирует рекордные расходы в размере 886 миллиардов долларов, является одним из немногих крупных законопроектов, которые Конгресс принимает каждый год.

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Документ предусматривает повышение жалования военнослужащих на 5,2% и выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине для борьбы с российской агрессией.

NDAA принимался ежегодно с 1961 года, обычно при мощной двухпартийной поддержке. Но в этом году Палата представителей, контролируемая республиканцами, приняла свою версию законопроекта с незначительным перевесом 219 против 210 голосов после того, как ультраправые республиканцы добавили поправки, касающиеся острых социальных вопросов, таких как отмена политики Пентагона по возмещению расходов военнослужащим, которые путешествуют, чтобы сделать аборт.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что ультраправые положения законопроекта Палаты представителей не станут законом. Демократы контролируют лишь незначительное большинство в Сенате (51-49 мест), но сенаторы от обеих партий заявили, что не хотят, чтобы социальные вопросы стояли на пути к принятию оборонного законопроекта как закона.

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Сенат принял десятки собственных поправок, в том числе и те, что касаются конкуренции с Китаем.

"То, что происходит в Сенате, резко контрастирует с партийными гонками на износ, которые мы наблюдали в Палате представителей, где республиканцы проталкивают партийное законодательство, которое имеет нулевые шансы на принятие", – сказал Шумер.

Нынешний NDAA уже вскоре должен стать законом.

Теперь, когда и Палата представителей, и Сенат приняли законопроекты, члены Конгресса будут искать компромисс, который, в свою очередь, должен пройти обе палаты, прежде чем его можно будет отправить в Белый дом для подписания или ветирования президентом Джо Байденом.

Что предшествовало:

  • 15 июля Палата представителей проголосовала за проект оборонного бюджета США на 2024-й год, в котором заложено $300 миллионов на содействие безопасности Украины.
  • $300 миллионов на поддержку Украины – равноценно сумме, которую запрашивала администрация Байдена, но в то же время на 500$ миллионов меньше, чем было согласовано в прошлом году. Тогда в рамках оборонного бюджета США, Украине выделили $800 миллионов. Конгресс увеличил сумму в $300 млн, которую предложила администрация.

Темы: СШАбюджет
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