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У Литві розглядають закриття кордону з Білоруссю спільно з Польщею і Латвією

"Європейська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 14:20

У разі виникнення провокацій на кордоні з Білоруссю, Литва, Польща та Латвія можуть ухвалити спільне рішення про закриття кордону.

Як пише "Європейська правда", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс, повідомляє Delfi.

"Обговорення реальні", – зазначив заступник голови литовського МВС, коментуючи заяву міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського.

За словами Абрамавічюса, у Білорусі налічується близько 1200 найманців "Вагнера", однак це угрупування не налякає Польщу.

"Що стосується заяв Лукашенка про те, що вони "помандрують" до Польщі, мовляв, вони прогуляються зі зброєю, залякають усіх і повернуться... Цим Польщу не налякаєш. Як військова сила вони не становлять серйозної загрози для Республіки Польща", – сказав  Абрамавічюс.

Водночас він додав, що не можна виключати ймовірність різних провокацій на кордоні з Білоруссю.

"Це можуть бути якісь угруповання, які перекидаються у вигляді біженців або нелегальних мігрантів, з метою викликати якісь точкові заворушення. У такому разі держави, які вже перебувають під тиском нелегальної міграції, запустять цю можливість співробітництва", – пояснив заступник міністра, допустивши закриття кордону.

"Можливість закриття кордону існує. Питання про те, як далеко піде білоруський режим, безумовно, погодивши це з російським режимом. Які повноваження будуть дані "Вагнеру", – підсумував він.

Напередодні глава МВС Польщі заявляв, що у разі серйозних інцидентів за участю "вагнерівців" Польща, Литва і Латвія "вживатимуть заходів разом".

Він додав, що Варшава веде переговори з Латвією та Литвою щодо того, як реагувати на присутність найманців, і що країни допускають можливе закриття кордонів із Білоруссю в разі потреби.

Теми: ЛитваПольщаБілорусь
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