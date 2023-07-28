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В Литве рассматривают закрытие границы с Беларусью совместно с Польшей и Латвией

"Европейская правда"Пятница, 28 июля 2023, 14:20

В случае возникновения провокаций на границе с Беларусью, Литва, Польша и Латвия могут принять совместное решение о закрытии границы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, сообщает Delfi.

"Обсуждения реальны", – отметил заместитель главы литовского МВД, комментируя слова министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского.

По словам Абрамавичюса, в Беларуси насчитывается около 1200 наемников "Вагнера", однако эта группировка не напугает Польшу.

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"Что касается заявлений Лукашенко о том, что они "попутешествуют" в Польшу, мол, они прогуляются с оружием, запугают всех и вернутся... Этим Польшу не напугаешь. Как военная сила они не представляют серьезной угрозы для Республики Польша", – сказал Абрамавичюс.

В то же время он добавил, что нельзя исключать вероятность различных провокаций на границе с Беларусью.

"Это могут быть какие-то группировки, которые перебрасываются в виде беженцев или нелегальных мигрантов, с целью вызвать какие-то точечные беспорядки. В таком случае государства, которые уже находятся под давлением нелегальной миграции, запустят эту возможность сотрудничества", – пояснил замминистра, добавив, что существует возможность закрытия границы.

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"Возможность закрытия границы существует. Вопрос о том, как далеко пойдет белорусский режим, безусловно, согласовав с российским режимом. Какие полномочия будут даны "Вагнеру", – подытожил он.

Накануне глава МВД Польши заявлял, что в случае серьезных инцидентов с участием "вагнеровцев" Польша, Литва и Латвия "будут принимать меры вместе".

Он добавил, что Варшава ведет переговоры с Латвией и Литвой о том, как реагировать на присутствие наемников, и страны допускают возможное закрытие границ с Беларусью в случае необходимости.

Темы: ЛитваПольшаБеларусь
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