Німеччина передала Україні ще шість установок Gepard та тисячі боєприпасів до них
П'ятниця, 28 липня 2023, 14:36
Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.
Джерело: оновлений список переданої Україні зброї, який публікує німецький уряд, пише Європейська правда
Деталі: Зокрема, Україні передали шість ЗСУ Gepard і понад 15 тисяч боєприпасів до них. Також у новий пакет допомоги входять понад 2600 димових снарядів калібру 155 мм, 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun, 13 розвідуальних дронів Vector.
Крім того, Німеччина передає вісім карет швидкої допомоги і вісім стоматологічних стерилізаторів.
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Що передувало:
- Минулого тижня у пакеті допомоги від Німеччини вперше з'явились танки Leopard 1 A5.
- Під час саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив новий пакет допомоги для України загальною вартістю близько 600 млн євро. У ньому анонсували дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Luna.