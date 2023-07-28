Німеччина передала Україні ще шість установок Gepard та тисячі боєприпасів до них

Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.

Джерело: оновлений список переданої Україні зброї, який публікує німецький уряд, пише Європейська правда

Деталі: Зокрема, Україні передали шість ЗСУ Gepard і понад 15 тисяч боєприпасів до них. Також у новий пакет допомоги входять понад 2600 димових снарядів калібру 155 мм, 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun, 13 розвідуальних дронів Vector.

Крім того, Німеччина передає вісім карет швидкої допомоги і вісім стоматологічних стерилізаторів.

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