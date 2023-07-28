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Германия передала Украине еще шесть установок Gepard и тысячи боеприпасов к ним

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 14:36
Германия передала Украине еще шесть установок Gepard и тысячи боеприпасов к ним
GEPARD. ФОТО С САЙТА АРМИЯ INFORM

Германия сообщила о новой партии военной помощи для Украины, которая включает зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним.

Источник: обновленный список переданного Украине оружия, который публикует немецкое правительство, пишет Европейская правда

Детали: В частности, Украине передали шесть ВСУ Gepard и более 15 тысяч боеприпасов к ним. Также в новый пакет помощи входят более 2600 дымовых снарядов калибра 155 мм, 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 20 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun, 13 разведывательных дронов Vector.

Кроме того, Германия передает восемь карет скорой помощи и восемь стоматологических стерилизаторов.

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Что предшествовало:

  • На прошлой неделе в пакете помощи от Германии впервые появились танки Leopard 1 A5.
  • Во время саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил новый пакет помощи для Украины общей стоимостью около 600 млн евро. В нем анонсировали две пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и одну систему беспилотных летательных аппаратов Luna.

Темы: Германиятанкиоружие
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