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Голові Державної судової адміністрації визначили заставу у 805 тисяч гривень

Олена РощінаП'ятниця, 28 липня 2023, 15:26
Голові Державної судової адміністрації визначили заставу у 805 тисяч гривень
Олексій Сальніков, фото ДСА - court.gov.ua

Голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 805 200 гривень та низки зобов’язань. 

Джерело: Вищий антикорупційний суд 

Деталі: 28 липня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянула та задовольнила клопотання детектива НАБУ щодо застосування запобіжного заходу голові Державної судової адміністрації України (ДСА) у вигляді застави у розмірі 805 200 грн. Застава має бути внесена впродовж 5 днів.

На підозрюваного також покладено обов’язки:

  • прибувати до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді за першою вимогою;
  • не залишати Київ без дозволу детектива або прокурора;
  • повідомляти детектива або прокурора про зміну місця свого проживання або роботи;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на в’їзд в України та виїзд з України;
  • носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов’язків – до 24 вересня 2023 року включно.

Голові ДСА повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Цьому передувало: На початку тижня працівники НАБУ та САП викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до дачі хабара суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства, у Сальнікова пройшли обшуки. 

Теми: судхабар
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