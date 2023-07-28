На Черкащині накрили мережу нарколабораторій, яка діяла під "дахом" поліцейських

Державне Бюро розслідувань викрило чергове наркоугроповання, яке створило мережу нарколабораторій на Черкащині для виробництва і збуту всіх видів наркотичних речовин за "сприяння" правоохоронців.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Зловмисники організували роботу нарколабораторій на території Черкаської області. Група спеціалізувалась на виготовлені та збуті майже всього відомого спектра наркотиків: кокаїну, мефедрону, амфетаміну, солей, альфа-ПВП та багатьох інших".

Деталі: Наркоторговці реалізовували "товар" гуртовим замовникам та у роздріб. Місячний грошовий обіг угрупування складав десятки мільйонів гривень.

Для відмивання доходів від наркобізнесу учасники угруповання купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні.

В ході слідства ДБР задокументовано неодноразові факти збуту цивільному населенню понад 4 кг наркотиків та психотропних речовин.

ДБР затримало організатора та двох членів організованої групи безпосередньо під час збуту 24 кг наркотиків. Приблизна вартість - понад $300 тис.

Затриманим вже повідомлено про підозру за статтею незаконного придбання, перевезення та зберігання з метою збуту наркотиків, вчиненого організованою групою.

"Наразі проведено 16 обшуків у Черкаській, Тернопільській та Волинській областях. Встановлюються всі учасники злочину, адже діяльність такого розгалуженого угрупування важко було б організувати без сприяння представників правоохоронних органів", - заявили у ДБР.