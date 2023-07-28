В Черкасской области накрыли сеть нарколабораторий, которая действовала под "крышей" полицейских

Государственное Бюро расследований разоблачило очередную наркоугроповку, которая создала сеть нарколабораторий в Черкасской области для производства и сбыта всех видов наркотических веществ при "содействии" правоохранителей.

Источник: пресс-служба ДБР

Дословно: "Злоумышленники организовали работу нарколабораторий на территории Черкасской области. Группа специализировалась на изготовлении и сбыте почти всего известного спектра наркотиков: кокаина, мефедрона, амфетамина, солей, альфа-ПВП и многих других".

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Детали: Наркоторговцы реализовывали "товар" оптовым заказчикам и в розницу. Месячное денежное обращение группировки составляло десятки миллионов гривен.

Для отмывания доходов от наркобизнеса участники группировки покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине.

В ходе следствия ДБР задокументированы неоднократные факты сбыта гражданскому населению более 4 кг наркотиков и психотропных веществ.

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ДБР задержал организатора и двух членов организованной группы непосредственно во время сбыта 24 кг наркотиков. Приблизительная стоимость – более $300 тыс.

Задержанным уже доложено о подозрении по статье незаконного приобретения, перевозки и хранения с целью сбыта наркотиков, совершенного организованной группой.

"В настоящее время проведено 16 обысков в Черкасской, Тернопольской и Волынской областях. Устанавливаются все участники преступления, ведь деятельность такой разветвленной группировки трудно было бы организовать без содействия представителей правоохранительных органов", - заявили в ДБР.