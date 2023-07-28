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У російському Таганрозі стався вибух через ракету неподалік від авіабази

Олена РощінаП'ятниця, 28 липня 2023, 16:26
У російському Таганрозі стався вибух через ракету неподалік від авіабази
Вибух у Таганрозі, скриншот із відео Mash

У місті Таганрог у Ростовській області Російської Федерації у п'ятницю вдень стався сильний вибух. Міноборони РФ стверджує, що збито українську ракету, а уламки впали на місто.

Джерело: Telegram Baza, Mash, губернатор Ростовської області Василь Голубєв, Міноборони РФ, "Важные истории"

Дослівно Baza: "У Таганрозі сильний вибух. У найближчих будинках вибуховою хвилею вибило вікна".

Пряма мова Голубєва: "У центрі Таганрога за адресою пров. Лермонтовський, 22, біля кафе "Чехів сад" вибухнула ракета, за попередньою інформацією. На місці працюють рятувальники. Загиблих немає. Є кілька постраждалих, до яких виїхали бригади швидких". 

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Деталі: По меддопомогу звернулися 15 осіб, уточнив Голубєв.

Міністерство оборони Росії заявило, що це Збройні сили України завдали удару "переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200", а російські засоби ППО перехопили ракету в повітрі, але уламки впали на території Таганрога. Внаслідок цього пошкоджено кілька будівель.

"Важные истории" відзначають, що місце "можливого прильоту ракети" в Таганрозі розташоване приблизно за 10 км від авіабази Таганрог. Там у травні було помічено літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Також на аеродромі стоять бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 і є майданчики для запуску БПЛА.

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На відео видно, що над будинками піднімається густий дим.

Вибух стався неподалік від Олександрівської площі у дворі Державного банку.

На місці вибуху утворилася вирва розміром 5*5 метрів.

За словами очевидців Mash, було два вибухи: перший – сильний, другий – трохи слабший.

За інформацією Shot та Mash, вибух стався неподалік аквапарку "Лазурний" та ресторану "Чехів Сад".

УП, оновлено
Теми: Росіявибух
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