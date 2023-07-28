В российском Таганроге произошел взрыв из-за ракеты неподалеку от авиабазы

Взрыв в Таганроге, скриншот из видео Mash

В городе Таганрог в Ростовской области Российской Федерации в пятницу днем произошел сильный взрыв. Минобороны РФ утверждает, что сбита украинская ракета, а обломки упали на город.

Источник: Telegram Baza, Mash, губернатор Ростовской области Василий Голубев, Минобороны РФ, "Важные истории"

Дословно Baza: "В Таганроге сильный взрыв. В ближайших домах взрывной волной выбило окна".

Прямая речь Голубева: "В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых".

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Детали: За медпомощью обратились 15 человек, уточнил Голубев.

Министерство обороны России заявило, что это Вооруженные силы Украины нанесли удар "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200", а российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, но обломки упали на территории Таганрога. В результате повреждено несколько зданий.

"Важные истории" отмечают, что место "возможного прилета ракеты" в Таганроге находится примерно в 10 км от авиабазы Таганрог. Там в мае был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Также на аэродроме стоят бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и есть площадки для запуска БПЛА.

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На видео видно, что над зданиями поднимается густой дым.

Взрыв произошел недалеко от Александровской площади во дворе Государственного банка.

На месте взрыва образовалась воронка размером 5*5 метров.

Со слов очевидцев Mash, было два взрыва: первый – сильный, второй – чуть слабее.

По информации Shot и Mash, взрыв произошел недалеко от аквапарка "Лазурный" и ресторана "Чехов Сад".