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В российском Таганроге произошел взрыв из-за ракеты неподалеку от авиабазы

Елена РощинаПятница, 28 июля 2023, 16:26
В российском Таганроге произошел взрыв из-за ракеты неподалеку от авиабазы
Взрыв в Таганроге, скриншот из видео Mash

В городе Таганрог в Ростовской области Российской Федерации в пятницу днем произошел сильный взрыв. Минобороны РФ утверждает, что сбита украинская ракета, а обломки упали на город.

Источник: Telegram Baza, Mash, губернатор Ростовской области Василий ГолубевМинобороны РФ, "Важные истории"

Дословно Baza: "В Таганроге сильный взрыв. В ближайших домах взрывной волной выбило окна".

Прямая речь Голубева: "В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых". 

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Детали: За медпомощью обратились 15 человек, уточнил Голубев.

Министерство обороны России заявило, что это Вооруженные силы Украины нанесли удар "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200", а  российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, но обломки упали на территории Таганрога. В результате повреждено несколько зданий.

"Важные истории" отмечают, что место "возможного прилета ракеты" в Таганроге находится примерно в 10 км от авиабазы Таганрог. Там в мае был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Также на аэродроме стоят бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и есть площадки для запуска БПЛА.

ВИДЕО ДНЯ

На видео видно, что над зданиями поднимается густой дым. 

Взрыв произошел недалеко от Александровской площади во дворе Государственного банка.

На месте взрыва образовалась воронка размером 5*5 метров.

Со слов очевидцев Mash, было два взрыва: первый – сильный, второй – чуть слабее.

По информации Shot и Mash, взрыв произошел недалеко от аквапарка "Лазурный" и ресторана "Чехов Сад".

УП, обновлено
Темы: Росcиявзрыв
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