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Румунія збільшить пропускну здатність ключового зернового маршруту з України

"Європейська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 16:30

Румунія планує розширити один з ключових транзитних маршрутів для вивозу зерна з України після зриву Росією "зернової угоди" та блокади РФ Чорного моря.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю Bloomberg заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

За її словами, Бухарест "перебуває в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти для збільшення і прискорення цього транзиту".

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"Ситуація з безпекою, звичайно, непроста, але ми дуже налаштовані продовжувати допомагати Україні", – додала вона.

Зазначається, що чорноморський порт у Констанці, який модернізувала Румунія, наразі є найкращим варіантом для українських компаній через близькість та вартість.

Бухарест збільшив пропускну здатність порту в Констанці та відновив закрите залізничне сполучення з Україною, а також працює над залученням вкрай необхідних лоцманів для проведення суден через Сулінський канал до українських портів на річці Дунай.

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Як повідомив Габріель Ковріг, румунський посадовець, який відповідальний за лоцманське судноплавство, вже у серпні кількість лоцманів на річковому каналі в Румунії почне поступово збільшуватися до 60 з нинішніх 40 шляхом повернення відставників і капітанів флоту, що збільшить пропускну здатність каналу на 50%.

Як відомо, Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.

У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Теми: РумуніяУкраїназерно
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