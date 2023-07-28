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Румыния увеличит пропускную способность ключевого зернового маршрута из Украины

"Европейская правда"Пятница, 28 июля 2023, 16:30

Румыния планирует расширить один из ключевых транзитных маршрутов для вывоза зерна из Украины после срыва Россией "зерновой сделки" и блокады РФ Черного моря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью Bloomberg заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.

По ее словам, Бухарест "находится в тесном контакте с Украиной, чтобы определить лучшие варианты для увеличения и ускорения этого транзита".

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"Ситуация с безопасностью, конечно, непростая, но мы очень настроены продолжать помогать Украине", – добавила она.

Отмечается, что черноморский порт в Констанце, который модернизировала Румыния, сейчас является лучшим вариантом для украинских компаний из-за близости и стоимости.

Бухарест увеличил пропускную способность порта в Констанце и восстановил закрытое железнодорожное сообщение с Украиной, а также работает над привлечением крайне необходимых лоцманов для проведения судов через Сулинский канал в украинские порты на реке Дунай.

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Как сообщил Габриэль Ковриг, румынский чиновник, ответственный за лоцманское судоходство, уже в августе количество лоцманов на речном канале в Румынии начнет постепенно увеличиваться до 60 с нынешних 40 путем возвращения отставников и капитанов флота, что увеличит пропускную способность канала на 50%.

Как известно, Украина вынуждена экспортировать агропродукцию по суше и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.

В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Темы: РумынияУкраиназерно
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