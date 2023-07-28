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ЄС ввів санкції проти російських компаній, які поширювали пропаганду про війну

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 18:35

Рада Європейського Союзу 28 липня запровадила санкції проти 7 росіян і 5 компаній, причетних до поширення дезінформації про російське вторгнення в Україну.

Джерело: повідомлення Ради ЄС, "Європейська правда"

Деталі: Нові обмежувальні заходи Євросоюзу стосуються семи фізичних та п'яти юридичних осіб РФ, відповідальних за кампанію з маніпулювання інформацією під назвою RRN ("Последние достоверные новости", Recent Reliable News).

Кампанія передбачала поширення проросійської пропаганди через фейкові сайти й акаунти в соцмережах, що імітують відомі ЗМІ та урядові портали європейських держав.

У повідомленні йдеться, що "ці скоординовані та цілеспрямовані інформаційні маніпуляції є частиною ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та країн-членів".

Санкції запроваджені проти Inforos – пов’язаної з російською військовою розвідкою компанії, яка контролює понад 270 фейкових сайтів із проросійською пропагандою, і трьох її засновників.

Під обмеження потрапили автономна некомерційна організація "Діалог", створена владою Москви і тісно пов'язана з адміністрацією президента РФ, Інститут російської діаспори, а також "Агентство соціального проєктування" та "Структура національних технологій" – російські ІТ-компанії, залучені до кампанії RRN, і їхні представники.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі застосовуються до близько 1800 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо: 

  • Про російську дезінформаційну кампанію вперше стало відомо у червні, коли Франція повідомила про викриття онлайн-кампанії з дезінформації, в якій брали участь російські суб'єкти, а також державні структури або структури, пов'язані з Росією.

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Теми: санкціїЄСРосіяпропаганда
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