ЕС ввел санкции против российских компаний, которые распространяли пропаганду о войне

Совет Европейского Союза 28 июля ввел санкции против 7 россиян и 5 компаний, причастных к распространению дезинформации о российском вторжении в Украину.

Источник: сообщение Совета ЕС, "Европейская правда"

Детали: Новые ограничительные меры Евросоюза касаются семи физических и пяти юридических лиц РФ, ответственных за кампанию по манипулированию информацией под названием RRN ("Последние достоверные новости", Recent Reliable News).

Кампания предусматривала распространение пророссийской пропаганды через фейковые сайты и аккаунты в соцсетях, имитирующие известные СМИ и правительственные порталы европейских государств.

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"Эти скоординированные и целенаправленные информационные манипуляции являются частью более широкой гибридной кампании России против ЕС и стран-членов", – подчеркивается в сообщении.

Санкции введены против Inforos – связанной с российской военной разведкой компании, которая контролирует более 270 фейковых сайтов с пророссийской пропагандой, и трех ее основателей.

Под ограничения попали автономная некоммерческая организация "Диалог", созданная властями Москвы и тесно связанная с администрацией президента РФ, Институт русской диаспоры, а также "Агентство социального проектирования" и "Структура национальных технологий" – российские ИТ-компании, вовлеченные в кампанию RRN, и их представители.

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В целом ограничительные меры ЕС в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в настоящее время применяются к около 1800 физических и юридических лиц.

Напомним:

О российской дезинформационной кампании впервые стало известно в июне, когда Франция сообщила о разоблачении онлайн-кампании по дезинформации, в которой участвовали российские субъекты, а также государственные структуры или структуры, связанные с Россией.

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