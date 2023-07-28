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НАТО відкриє логістичний центр у Жешуві для ремонту української техніки – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 19:28
НАТО відкриє логістичний центр у Жешуві для ремонту української техніки – ЗМІ

НАТО планує побудувати ремонтно-логістичний центр у польському Жешуві, який через своє стратегічне розташування став важливим транспортним хабом для допомоги Україні.

Джерело: видання The Globe and Mail з посиланням на канадських і польських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Про будівництво об’єкта НАТО в Жешуві стало відомо минулого місяця, коли мер міста Конрад Фіолек в інтерв’ю місцевим ЗМІ заявив про створення бази Альянсу, де будуть постійно дислоковані "американські, британські та канадські війська".

Посадовці з Оттави й Варшави на умовах анонімності уточнили The Globe and Mail, що під об’єктом мається на увазі не база, а радше центр логістики й ремонту техніки.

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"Ми збираємося створити ремонтний центр у партнерстві зі США і Великою Британією. Ми не маємо наміру мати велику канадську присутність", – сказав на умовах анонімності канадський урядовець, додавши, що основною функцією центру буде ремонт українських танків та іншої броньованої техніки.

У пресслужбі НАТО в Брюсселі на запит видання відповіли, що той "значно посилює стримування і оборону для усіх членів Альянсу, підвищує стійкість до російського примусу і підтримує партнерів у протидії зловмисному втручанню та агресії".

Значення Жешува, розташованого за приблизно 100 кілометрів біля кордону з Україною, суттєво зросло після повномасштабного вторгнення Росії. Біля місцевого аеропорту дислоковані 1700 американських військових, а сам аеропорт став логістичним центром для постачання Україні західної техніки.

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Теми: НАТОУкраїнаПольща
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