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У Києві призначили нового главу поліції

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 липня 2023, 21:21
У Києві призначили нового главу поліції
Дмитро Шумейко, фото Відділ комунікації поліції Києва

Начальником головного управління Національної поліції у Києві призначили полковника поліції Дмитра Шумейка.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: 28 липня голова Нацполіції Іван Вигівський представив Шумейка як начальника Нацполу у Києві.

До цього він був тимчасово виконувачем обов’язків керівника столичного главку.

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Пряма мова Вигівського: "Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані".

Шумейко подякував міністру МВС Ігорю Клименко та Вигівському за надану довіру та підтримку на новій посаді.

Пряма мова Шумейка: "Я впевнений, що колектив поліції Києва справиться з усіма викликами і поставлені завдання будуть виконані".

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Теми: Київполіція
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