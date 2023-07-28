Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве назначили нового главу полиции

Алена МазуренкоПятница, 28 июля 2023, 21:21
В Киеве назначили нового главу полиции
Дмитрий Шумейко, фото Отдел коммуникации полиции Киева

Начальником главного управления Национальной полиции в Киеве назначили полковника полиции Дмитрия Шумейко.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: 28 июля глава Нацполиции Иван Выговский представил Шумейко как начальника Нацпола в Киеве.

До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя столичного главка.

Реклама:

Прямая речь Выговского: "Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы".

Шумейко поблагодарил министра МВД Игоря Клименко и Выговского за оказанное доверие и поддержку на новой должности.

Прямая речь Шумейко: "Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
Киев
Намекают на коррупцию: "Запорожсталь" открыла подробности о стали для трезуба "Родине-Матери"
"Не верим, что РФ не захочет вернуться": Зеленский выступил по случаю Дня государственности
Гроза и шквальный ветер: киевлян предупреждают о непогоде
Последние новости
12:52
видеоПод Москвой вспыхнул склад с пластиком и резиной
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
Все новости...
Реклама: