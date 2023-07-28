В Киеве назначили нового главу полиции

Начальником главного управления Национальной полиции в Киеве назначили полковника полиции Дмитрия Шумейко.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: 28 июля глава Нацполиции Иван Выговский представил Шумейко как начальника Нацпола в Киеве.

До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя столичного главка.

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Прямая речь Выговского: "Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы".

Шумейко поблагодарил министра МВД Игоря Клименко и Выговского за оказанное доверие и поддержку на новой должности.

Прямая речь Шумейко: "Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены".