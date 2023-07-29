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Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський

"Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
ІЛЮСТРАТИВНЕ фото З TELEGRAM ТАРНАВСЬКОГО

Протягом 28 липня російські окупанти втратили на Таврійському напрямку вбитими і пораненими понад 2 роти військовослужбовців.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх. Зокрема, українські військові звільнили Старомайорське на Донеччині і закріплюються на досягнутих рубежах.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 4 ББМ, гармата Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Еленор", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога".

Деталі: Тарнавський також повідомив, що протягом 27 липня ворог 17 разів атакував українські позиції на Таврійському напрямку та здійснив 666 обстрілів, натомість артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1510 вогневих завдань.

Теми: Росіявійна
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