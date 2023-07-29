Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский

В течение 28 июля российские оккупанты потеряли на Таврическом направлении убитыми и ранеными более 2 рот военнослужащих.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны системно выбивают врага и имеют определенный успех. В частности, украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 19 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 4 ББМ, пушка Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Эленор", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага".

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Детали: Тарнавский также сообщил, что в течение 27 июля враг 17 раз атаковал украинские позиции на Таврическом направлении и совершил 666 обстрелов, а артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1510 огневых задач.