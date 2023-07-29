Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
Субота, 29 липня 2023, 02:27
Протягом 28 липня російські окупанти здійснили 12 обстрілів Сумської області, зафіксовано 85 вибухів, обстріляно 10 населених пунктів у 6 громадах.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (28 вибухів).
По Білопільській громаді двома ворожими гелікоптерами здійснено пуски ракет типу НАР (7 вибухів), також був мінометний обстріл (7 вибухів).
У Глухівській громаді був обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи) та артобстріл (5 вибухів).
У Дружбівській громаді був обстріл з гранатомету (3 вибухи).
У Миропільській громаді зафіксовано обстріл з гранатомету (20 вибухів).
У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл (10 вибухів).