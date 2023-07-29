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Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"

"Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 прильотів
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 28 липня російські окупанти здійснили 12 обстрілів Сумської області, зафіксовано 85 вибухів, обстріляно 10 населених пунктів у 6 громадах.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (28 вибухів).

По Білопільській громаді двома ворожими гелікоптерами здійснено пуски ракет типу НАР (7 вибухів), також був мінометний обстріл (7 вибухів).

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У Глухівській громаді був обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи) та артобстріл (5 вибухів).

У Дружбівській громаді був обстріл з гранатомету (3 вибухи).

У Миропільській громаді зафіксовано обстріл з гранатомету (20 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл (10 вибухів).

Теми: Сумська областьобстріл
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