Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"

В течение 28 июля российские оккупанты совершили 12 обстрелов Сумской области, зафиксировано 85 взрывов, обстреляно 10 населенных пунктов в 6 громадах.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Краснопольской громаде зафиксирован минометный обстрел (28 взрывов).

По Белопольской громаде двумя вражескими вертолетами осуществлены пуски ракет типа НАР (7 взрывов), также был минометный обстрел (7 взрывов).

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В Глуховской громаде был обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва) и артобстрел (5 взрывов).

В Дружбовской громаде был обстрел из гранатомета (3 взрыва).

В Миропольской громаде зафиксирован обстрел из гранатомета (20 взрывов).

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В Середино-Будской громаде зафиксирован минометный обстрел (10 взрывов).