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Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС

"Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 03:47
Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС
Ілюстративне фото з сайту newsbryansk.ru

Російська влада планує здійснити теракти проти росіян на території Брянської області, неподалік від українського кордону.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У Брянській області, в районі від Нові Юрковичі до Біла Березка, російська влада планує проведення терактів проти власного населення.

Наразі триває інформаційна підготовка до операції. Місцеві попереджають, що останні два дні російська влада попереджає їх про можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ з метою диверсій проти цивільного населення. Для імітації протидії в район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів".

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Деталі: У ЦНС наголосили, що ЗСУ не воюють проти цивільного населення, а тому не планують жодних терактів на території РФ.

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Теми: Росіятеракт
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