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Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС

"Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 03:47
Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС
Ілюстративне фото з сайту newsbryansk.ru

Російська влада планує здійснити теракти проти росіян на території Брянської області, неподалік від українського кордону.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У Брянській області, в районі від Нові Юрковичі до Біла Березка, російська влада планує проведення терактів проти власного населення.

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Наразі триває інформаційна підготовка до операції. Місцеві попереджають, що останні два дні російська влада попереджає їх про можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ з метою диверсій проти цивільного населення. Для імітації протидії в район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів".

Деталі: У ЦНС наголосили, що ЗСУ не воюють проти цивільного населення, а тому не планують жодних терактів на території РФ.

Теми: Росіятеракт
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