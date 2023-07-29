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Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС

"Украинская правда"Суббота, 29 июля 2023, 03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
Иллюстративное фото с сайта newsbryansk.ru

Российские власти планируют осуществить теракты против россиян на территории Брянской области, недалеко от украинской границы.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В Брянской области, в районе от Новые Юрковичи до Белой Березки, российские власти планируют проведение терактов против собственного населения.

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Сейчас идет информационная подготовка к операции. Местные предупреждают, что последние два дня российские власти предупреждают их о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ с целью диверсий против гражданского населения. Для имитации противодействия в район прибывает усиление для контрдиверсионных мероприятий".

Детали: В ЦНС отметили, что ВСУ не воюют против гражданского населения, а потому не планируют никаких терактов на территории РФ.

Темы: Росcиятеракт
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