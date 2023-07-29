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США виділили Тайваню військову допомогу на $345 мільйонів

"Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 06:22
США виділили Тайваню військову допомогу на $345 мільйонів
ІЛЮСТРАТВИНЕ ФОТО GETTY IMAGES

США оголосили 28 липня про виділення Тайваню військової допомоги на $345 мільйонів.

Джерело: Associated Press

Деталі: Повідомляється, що це перший великий пакет заходів адміністрації Джо Байдена з використання власних запасів США для допомоги Тайваню у протистоянні Китаю.

Згідно з повідомленням Білого дому, пише видання, допомога включатиме як засоби оборони, так і проведення навчань для тайванців. 

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За даними джерел AP, Вашингтон передасть Тайваню переносні системи протиповітряної оборони, засоби розвідки і спостереження, вогнепальну зброю, ракети.

"Останніми тижнями джерела повідомляли, що пакет може включати 4 розвідувальні безпілотники MQ-9A без озброєння, однак включення БпЛА до цього пакету допомоги може не відбутися, оскільки військові працюють над видаленням з безпілотників частини обладнання, доступ до якого мають лише ВПС США", – пише видання.

Зазначається, що американські парламентарі тиснули на Пентагон і Білий дім, щоб пришвидшити постачання Тайваню військової допомоги. Це робилося, щоб допомогти Тайваню протистояти Китаю та стримати Пекін від нападу, наголошує видання.

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Теми: СШАТайваньКитай
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