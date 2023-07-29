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США выделили Тайваню военную помощь на $345 миллионов

"Украинская правда"Суббота, 29 июля 2023, 06:22
США выделили Тайваню военную помощь на $345 миллионов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

США объявили 28 июля о выделении Тайваню военной помощи на $345 миллионов.

Источник: Associated Press

Детали: Сообщается, что это первый крупный пакет мер администрации Джо Байдена по использованию собственных запасов США для помощи Тайваню в противостоянии Китаю.

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Согласно сообщению Белого дома, пишет издание, помощь будет включать как средства обороны, так и проведение учений для тайваньцев.

По данным источников AP, Вашингтон передаст Тайваню переносные системы противовоздушной обороны, средства разведки и наблюдения, огнестрельное оружие, ракеты.

"В последние недели источники сообщали, что пакет может включать 4 разведывательных беспилотника MQ-9A без вооружения, однако включение БпЛА в этот пакет помощи может не состояться, поскольку военные работают над удалением с беспилотников части оборудования, доступ к которому имеют только ВВС США", – пишет издание.

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Отмечается, что американские парламентарии давили на Пентагон и Белый дом, чтобы ускорить поставки Тайваню военной помощи. Это делалось, чтобы помочь Тайваню противостоять Китаю и сдержать Пекин от нападения, отмечает издание.

Темы: СШАТайваньКитай
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