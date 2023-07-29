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Ще майже 400 окупантів знищені в Україні

Роман ПетренкоСубота, 29 липня 2023, 08:22
Ще майже 400 окупантів знищені в Україні
фото генштабу

Збройні сили вбили 390 російських військових протягом 28 липня.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4191 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,
  • артилерійських систем – 4786 (+11) од,
  • РСЗВ – 698 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 458 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 710 (+1).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні сили
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