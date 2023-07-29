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Еще почти 400 оккупантов уничтожены в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 29 июля 2023, 08:22
Еще почти 400 оккупантов уничтожены в Украине
фото генштаба

Вооруженные силы убили 390 российских военных в течение 28 июля.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около/около 245220 (+390) человек ликвидировано,
  • танков - 4191 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 8167 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 4786 (+11) ед,
  • РСЗО - 698 (+0) ед,
  • средства ПВО - 458 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4007 (+0),
  • крылатые ракеты - 1347 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7247 (+7) ед,
  • специальная техника - 710 (+1).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силы
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