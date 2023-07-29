Еще почти 400 оккупантов уничтожены в Украине
Суббота, 29 июля 2023, 08:22
Вооруженные силы убили 390 российских военных в течение 28 июля.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около/около 245220 (+390) человек ликвидировано,
- танков - 4191 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 8167 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 4786 (+11) ед,
- РСЗО - 698 (+0) ед,
- средства ПВО - 458 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4007 (+0),
- крылатые ракеты - 1347 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7247 (+7) ед,
- специальная техника - 710 (+1).
Данные уточняются.