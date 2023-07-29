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Росіяни обстріляли територію зернового терміналу на Херсонщині

Роман ПетренкоСубота, 29 липня 2023, 09:18
Росіяни обстріляли територію зернового терміналу на Херсонщині
один з обстрілів зернового терміналу на херсонщині, ілюстративне фото: ова

Російські окупанти 28 липня поцілили у територію зернового терміналу Бериславського району Херсонщини.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Окрім терміналу, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через агресію поранені за добу 4 цивільних.

Загалом за добу противник здійснив 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та  БПЛА.

По Херсону ворог випустив 11 снарядів.

Нагадаємо: Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. 

Теми: Херсонська областьзернообстріл
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