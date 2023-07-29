Россияне обстреляли территорию зернового терминала на Херсонщине

один из обстрелов зернового терминала на херсонщине, иллюстративное фото: ова

Российские оккупанты 28 июля попали в территорию зернового терминала Бериславского района Херсонщины.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Кроме терминала, россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за агрессии ранены за сутки 4 гражданских.

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Всего за сутки противник совершил 29 обстрелов, выпустив 126 снарядов из минометов, артиллерии, танков, авиации и БПЛА.

По Херсону враг выпустил 11 снарядов.

Напомним: Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.