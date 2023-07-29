Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму диверсанты взорвали склад боеприпасов - ГУР

Роман ПетренкоСуббота, 29 июля 2023, 11:41
В Крыму диверсанты взорвали склад боеприпасов - ГУР
казачья бухта, фото: энциклопедия современной Украины

В Казачьей бухте оккупированного Крыма поздно вечером 28 июля взорвался склад боеприпасов оккупантов, сообщила украинская военная разведка.

Источник: ГУР

Детали: Взрыв произошел около 22:00 28 июля.

По данным ГУР, свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов.

Реклама:

На место происшествия проехало несколько машин скорой помощи и полиции.

Разведка отмечает, что в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов.

Достоверно известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии состоялись на "временном складе" боекомплекта россиян.

ВИДЕО ДНЯ

Разведка обнародовала видео со взрывом и детонацией.

Справка: Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра Севастополя.

\

Темы: КрымСевастопольдиверсантыразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику

обновлено, фото, видеоРоссияне снова ударили по мирному Запорожью: возник пожар, есть погибший

Зеленский ищет замену министру обороны Резникову – источники УП

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

Все новости...
Путин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
На двух участках фронта активизировались бои - разведка Британии
Целью вражеской авиации и артиллерии были девять украинских областей - ОВА
Последние новости
22:30
Швецию раскритиковали из-за плана строительства 10 новых ядерных реакторов
22:27
видеоПродолжаем готовить Украинскую доктрину – президент
22:08
В Беларуси заявили о нарушении границы литовским пограничником
21:58
фотоТелескоп Вебба показал самую отдаленную звезду Вселенной
21:53
Угроза взрыва на ЗАЭС выше, чем ядерного удара со стороны России – Дуда 
21:50
Член ЦИК живет в Голливуде и продолжает получать зарплату: полтора миллиона за время войны
21:49
Польша закупит еще 22 многоцелевых вертолета AW101
21:47
В состоянии Саакашвили сохраняется "динамика ухудшения" – группа экспертов
21:05
В онлайн-СМИ Болгарии втрое увеличилось количество российской пропаганды
20:57
С февраля 2022 года произошло более 1000 атак на систему здравоохранения – УЦОЗ
Все новости...
Реклама: