В Крыму диверсанты взорвали склад боеприпасов - ГУР
Суббота, 29 июля 2023, 11:41
В Казачьей бухте оккупированного Крыма поздно вечером 28 июля взорвался склад боеприпасов оккупантов, сообщила украинская военная разведка.
Источник: ГУР
Детали: Взрыв произошел около 22:00 28 июля.
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По данным ГУР, свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов.
На место происшествия проехало несколько машин скорой помощи и полиции.
Разведка отмечает, что в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов.
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Достоверно известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии состоялись на "временном складе" боекомплекта россиян.
Разведка обнародовала видео со взрывом и детонацией.
Справка: Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра Севастополя.
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