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В Крыму диверсанты взорвали склад боеприпасов - ГУР

Роман ПетренкоСуббота, 29 июля 2023, 11:41
В Крыму диверсанты взорвали склад боеприпасов - ГУР
казачья бухта, фото: энциклопедия современной Украины

В Казачьей бухте оккупированного Крыма поздно вечером 28 июля взорвался склад боеприпасов оккупантов, сообщила украинская военная разведка.

Источник: ГУР

Детали: Взрыв произошел около 22:00 28 июля.

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По данным ГУР, свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов.

На место происшествия проехало несколько машин скорой помощи и полиции.

Разведка отмечает, что в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов.

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Достоверно известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии состоялись на "временном складе" боекомплекта россиян.

Разведка обнародовала видео со взрывом и детонацией.

Справка: Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра Севастополя.

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Темы: КрымСевастопольдиверсантыразведка
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