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Зеленський приїхав на передову до ССО

Роман ПетренкоСубота, 29 липня 2023, 13:31
Зеленський приїхав на передову до ССО
скріншот з відео Зеленського

Президент Володимир Зеленський поїхав на передову, щоб привітати Сили спеціальних операцій з професійним святом.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу.

Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні.

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Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне".

Теми: ЗеленськийБахмутССОЗбройні сили
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