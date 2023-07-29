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Зеленский приехал на передовую к ССО

Роман ПетренкоСуббота, 29 июля 2023, 13:31
Зеленский приехал на передовую к ССО
скриншот с видео зеленского

Президент Владимир Зеленский поехал на передовую, чтобы поздравить Силы специальных операций с профессиональным праздником.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу.

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Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные.

Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь - только со временем, но выполнение вами, ребята, задач ради Украины действительно героическое".

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Темы: ЗеленскийБахмутССОВооруженные силы
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