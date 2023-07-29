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Десятки екстремістів з Німеччини поїхали воювати в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 15:18
Десятки екстремістів з Німеччини поїхали воювати в Україні
ФОТО: GETTY IMAGES

Десятки німців виїхали воювати на війну в Україну з лютого 2022 року, повідомило МЗС Німеччини.

Джерело: Welt am Sonntag з посиланням на МЗС Німеччини, "Європейська правда"

Деталі: Загалом органи безпеки зафіксували виїзд 61 особи, "які мають зв'язок з екстремізмом або політично вмотивованими злочинами".

Є дані, що 39 осіб покинули Німеччину "з наміром брати участь у бойових діях". З них 27 – проросійські і дванадцять – проукраїнські. Щодо переважної більшості з них влада має конкретну інформацію про те, що вони брали участь у бойових діях.

За даними МВС, серед них є як праві, так і ліві екстремісти.

Насправді кількість добровольців з Німеччини, які воюють в Україні, є більшою. Влада цієї країни, однак, збирає дані лише про осіб, пов'язаних з екстремізмом. Крім того, в українській армії є чимало колишніх солдатів – деякі з них раніше проходили підготовку в Бундесвері – які приєдналися до Міжнародного легіону в складі української армії.

У принципі, участь у бойових діях в Україні не карається, заявила речниця федерального міністерства юстиції, "до тих пір, поки вони діють не як найманці, а як члени регулярних збройних сил або еквівалентних їм добровольчих корпусів і ополчень".

Однак це не захищає від розслідування можливих воєнних злочинів. Відповідаючи на запитання, федеральний прокурор не захотів коментувати, чи будуть проводитися відповідні провадження проти екстремістів, які залишили країну.

Експерт з питань зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер, заступник голови Комітету парламентського контролю, критикує небажання прокурорів. "Люди або екстремісти, які добровільно приєднуються до російських збройних сил або терористичних угруповань, щоб взяти участь у нападі на Україну, повинні бути притягнуті до відповідальності після повернення до Німеччини", – сказав він.

Адже можна припустити, що ці бойовики "систематично брали участь у воєнних злочинах і злочинах проти прав людини".

Теми: НімеччинавійнаРосія
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